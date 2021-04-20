Завтра от Овна может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь.

День весьма противоречив, и вызовет наружу ваши скрытые эмоции. В душе будет зреть напряжение, которое время от времени будет вырываться наружу.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра окружающие будут нуждаться в помощи Овна. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете.

Завтра в течение дня Тельцу придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. То и дело вам будет казаться, что вас не слышат, из-за чего рискуете впасть в меланхолию и даже депрессию.

Близнецы

Слухами земля полнится. И завтра это играет только на руку Близнецам, которые сумеют извлечь пользу из любой информации.

Рак

Завтра Раки в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Раку понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи.

Лев

Завтра в любых делах, где Лев сам отвечает за результат, его ожидает успех. Полагаться на окружающих звезды не советуют.

Дева

Завтра Дева, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье.

Весы

Завтра в течение дня Весам стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самим. Именно из чужих мыслей и идей они почерпнут нужную им информацию.

Скорпион

Завтра звезды гороскопа советуют Скорпиону сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, «мозговой штурм» и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате.

Стрелец

Завтра Стрельцу надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги.

Козерог

Завтра Козерог не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать.

Водолей

Завтра Водолею придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане.

Рыбы

Завтра Рыб будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на их пути! Рыбам даже может казаться, что окружающие намеренно выводят их из себя.

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Автор: Иван Бойко