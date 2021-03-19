Звезды обещают Овну очень насыщенный день. Если не сидеть сложа руки, завтра вы можете сделать столько всего, что останется только удивляться.

Звезды сулят завтра большие возможности, но только тем, кто не откалывает свои дела на потом.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Звезды обещают Овну очень насыщенный день. Если не сидеть сложа руки, завтра вы можете сделать столько всего, что останется только удивляться.

Завтра Тельцу следует посвятить день расслаблению и отдыху. Запишитесь на массаж, посетите СПА. Сейчас для вас чрезвычайно важно заботиться о себе, ведь если не вы сами, кто еще это сделает?

Близнецы

Близнецы завтра будут живым воплощением слова "успешность". Любые дела будут вам удаваться.

Рак

Завтра лучшее, что может сделать Рак, – это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно.

Лев

Лев завтра будет фонтанировать идеями, немедленного воплощения которых будет требовать от всех окружающих. Врожденный дар убеждения поможет заразить всех своим энтузиазмом.

Дева

Дева завтра захочет заниматься исключительно несложными рутинными делами.

Весы

Посвятите день своим хобби, помедитируйте. Вам необходимо переключиться от рабочих обязанностей.

Скорпион

Завтра врагам и недоброжелателям Скорпиона можно только посочувствовать. Все, кто в этот день стоят у Скорпиона на пути, рискуют понести большие потери.

Стрелец

Стрельцы завтра будут целый день прибывать во власти лени и чувства сонливости. Не пытайтесь с этим бороться - просто дайте себе время расслабиться.

Козерог

Завтра день у Козерога обещает складываться на редкость удачно, любые дела вам будут удаваться словно по взмаху волшебной палочки.

Водолей

Водолей завтра будет крайне уверен в себе, благодаря чему сможет свернуть горы. Авторитет среди близких и коллег возрастет.

Рыбы

Завтра день у Рыб день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма.

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Автор: Иван Бойко