Для тех, кто в этот день не работает, правильным будет провести его за активным отдыхом.

Суббота принесет большинству знаков высокую работоспособность, так что для тех, кто в этот день не работает, правильным будет провести его за активным отдыхом.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Однако существуют риск не только узнать чужие секреты, но и ненароком выболтать свои.

Телец завтра осознает, что у него есть некоторые проблемы с деньгами. Посему день лучше провести за анализом своих доходов и расходов.

Близнецы

Близнецы завтра будут очень работоспособны. Именно поэтому субботу лучше посвятить домашним делам.

Рак

Рак завтра не сумеет подать себя с правильной стороны, поэтому ему лучше будет избегать излишнего внимания окружающих.

Лев

Перед глазами Льва завтра то и дело будут мелькать разные моменты из прошлого. Не слишком ударяйтесь в воспоминания, иначе рискуете в них застрять.

Дева

Суббота потребует от Девы концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Даже в выходные вам не удастся полностью расслабиться.

Весы

В Весах завтра проснется жажда общения и любовь к людям. Постарайтесь не слишком досаждать своим вниманием окружающим.

Скорпион

Скорпион завтра будет вспыхивать от любой искры. Если он не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Стрелец

Завтра звезды гороскопа советуют Стрельцу не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Возьмите передышку и просто расслабьтесь.

Козерог

Завтра Козерогу будет даже труднее, чем обычно, общаться с людьми. Ваши контакты будут сведены к минимуму, поэтому это отличное время, чтобы посвятить его только себе.

Водолей

Водолей завтра будет вести себя чересчур демонстративно. Вам захочется продемонстрировать окружающим, каким ценным и при этом обидчивым вы можете быть.

Рыбы

Завтра звезды гороскопа обещают Рыбам тихий день, который лучше провести в домашних заботах.

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Автор: УНИАН