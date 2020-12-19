В этот день гороскоп советует Овнам не рассчитывать на обещания со стороны.

Гороскоп на воскресенье, 20 декабря 2020 года советует Ракам запасаться терпением, а Весам больше времени уделять себе и своим любимым делам.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Благоприятный день для начала новых дел. Сейчас вы будете полны энергии и сможете реально оценивать создавшееся положение. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте – это окажется пустым сотрясением воздуха. В отношениях с любимым человеком вас ожидают только положительные эмоции.

Телец

Идет благополучный период, который внесет свои яркие краски практически во все области вашей профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь – выдвигайте новые предложения. Ближе к концу дня избегайте выяснения отношений с родными.

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Близнецы

Сейчас вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в сердечных. Главное, не пропустить недвусмысленный намек, который сделает вам благосклонная судьба. Некоторых представителей знака ждет необычная встреча или новое знакомство.

Рак

Запаситесь терпением. Не нужно торопиться, хотя дел окажется невпроворот. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на коллегах и своих близких. Для новых знакомств сейчас не самый удачный период.

Лев

В профессиональном отношении никаких серьезных изменений не предвидится. Лучше заняться тем, что дается вам без особых усилий. В ближайший день будьте осторожны во всем, что делаете и говорите. Постарайтесь избегать общения с теми, в ком чувствуете силу негативного характера.

Дева

День будет наполнен приятными событиями. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности. Удачно сложатся переговоры. Но избегайте споров с руководством и коллегами.

Весы

Постарайтесь оградиться от неприятных мыслей и несимпатичных вам людей. Больше времени уделяйте себе и своим любимым делам. Может быть, решение сложных вопросов сейчас стоит отложить. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее, но проводить их в жизнь повремените.

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Скорпион

В этот день не настраивайтесь на конкретный результат, дайте возможность проявиться случаю. Нужно заниматься поиском информации, советоваться, обмениваться услугами. Щедро одаривайте окружающих знаками внимания, и вам воздастся сторицей.

Стрелец

Вам могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими придирками.

Козерог

На пути может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые окажется довольно трудно. На данном этапе воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только вы будете выходить из себя, сразу же почувствуете вокруг атмосферу непонимания и противостояния.

Водолей

День благоприятный во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, инициативу придется брать в свои руки. Идет удачное время для покупок. Кроме того, нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.

Рыбы

Данный день благоприятен как для увеселительных мероприятий, так и для деловых встреч и переговоров. Если вы соберетесь в гости с любимым человеком, постарайтесь не обидеть его невниманием. Такое ваше поведение станет первой трещиной в фундаменте ваших отношений.

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Автор: УНИАН