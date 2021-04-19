Завтра Тельцу следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни.

Завтра людей будет мало интересовать мнение друг друга. Стремление делать все по-своему достигнет своего апогея.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Звезды призывают Овна устремиться вперед и выйти из зоны комфорта. Вам может казаться, что у вас и так все в порядке, но как известно, когда вы остаетесь на месте, вы на самом деле откатываетесь назад.

Завтра Тельцу следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами.

Близнецы

Любое дело завтра в руках Близнецов будет спориться. Ваш боевой настрой поможет достигнуть небывалых вершин в эти сутки.

Рак

Завтра звезды гороскопа предоставляют Раку шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Особый успех ждет представителей знака из сферы бизнеса.

Лев

Завтра – хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Ваши мысли будут выстраиваться в стройный ряд и составить список дел будет легко.

Дева

Завтра звезды наделяют Деву мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из нее один за другим. Не отметайте даже самые смелые и необычные из них.

Весы

Завтра Весы столкнутся с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Весам завтра открыть свой разум для смелых идей.

Скорпион

Завтра для Скорпиона наступает новый этап. Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Скорпиона и после переходного периода вы достигнете небывалых высот.

Стрелец

Завтра звезды сделают Стрельцов импульсивными, однако помните, что принимать поспешные решения вам ни в коем случае нельзя. Обязательно проанализируйте ситуацию в полном объеме.

Козерог

Недоброжелателям Козерога можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса завтра способны обернуться тем, что Козерог превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Водолей

Завтра звезды гороскопа советуют Водолею в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом.

Рыбы

Завтра в любых делах Рыбам будет трудно отличить важное от неважного. Они могут придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности.

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Автор: Иван Бойко