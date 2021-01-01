Астролог Павел Глоба прогнозирует на субботу, 2 января 2021 года, для всех хорошее настроение и счастливый день.
Об этом сообщает slovofraza.
Овен
Нет смысла браться за масштабные дела во второй день нового года, расслабляйтесь и набирайтесь сил.
Телец
Общение с друзьями не будет складываться, проще всего прекратить с ними контактировать на несколько дней.
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Близнецы
Есть риск встретиться с человеком, настроенным враждебно, но не принимайте это на свой счет.
Рак
Если вы с трудом концентрируетесь на работе, попробуйте зажечь несколько свечей. Огонь поможет!
Лев
В субботу следует отказаться от любого риска, иначе провала в будущем избежать вы не сможете.
Дева
Есть смысл вежливо отказаться от приглашения пойти в гости, чтобы насладиться домашним комфортом.
Весы
Постарайтесь в этот день думать только о хорошем, любые злые помысли вернутся бумерангом.
Скорпион
Второй день нового года не должен быть омрачен ссорами, поэтому ведите себя сдержанно с близкими.
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Стрелец
Любую работу, намеченную на субботу, желательно делать сосредоточенно и внимательно.
Козерог
У новых людей в вашей жизни могут быть особенные мотивы, вам предстоит их узнать немного позже.
Водолей
Чувство ностальгии не должно толкнуть вас в объятия людей из прошлого, они не принесут позитива.
Рыбы
Даже в непринужденной дружеской беседе не стоит делиться своими планами, как профессионального, так и личного свойства.
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