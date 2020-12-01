Гороскоп советует Близнецам устроить праздник для родных без повода. Ракам стоит разобраться со своими личными проблемами.

Гороскоп на среду, 2 декабря 2020 года, советует Близнецам устроить праздник для родных без повода. Ракам стоит разобраться со своими личными проблемами.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра вам предстоит выполнять множество неинтересных и неприятных для вас задач, однако они будут частью ваших непосредственных обязанностей, поэтому вряд ли вам удастся от них избавиться.

Завтра звезды не рекомендуют вам уповать на судьбу и верить в то, что работа наилучшим образом выполнится сама по себе.

Близнецы

Завтра вам захочется провести время с семьей, с детьми и близкими вам людьми. Купите торт, фрукты и устройте праздник без всякого повода.

Рак

Звезды рекомендуют вам разобраться со своими личными проблемами и воздержаться от пребывания в шумных компаниях. Сейчас вам для душевного спокойствия надо побыть в одиночестве.

Лев

Старайтесь не делать в этот день поспешных выводов, особенно, если вы только начали некий процесс. Результат совсем не всегда бывает молниеносным, поэтому подождите еще некоторое время.

Дева

Девы в этот день могут с легкостью избавиться от старых знакомств. Знайте, что вы получите больше пользы от новых друзей. А тех, которые смогли вас обидеть и даже не попросили прощения, – забудьте раз и навсегда.

Весы

Для реализации масштабных планов вам надо начинать с маленьких, но хорошо продуманных шагов. Если напишете план – рискуете стать самым успешным и счастливым человеком.

Скорпион

Двойная жизнь не приведет ни к чему хорошему. Выбор всегда есть, поэтому хорошо подумайте, что вам приносит больше удовольствия и счастья.

Стрелец

Утром Стрельцов ждет прилив положительной энергии. Судьба в течение дня подарит вам много подарков.

Козерог

Если сможете удержать баланс – все для вас в этот день сложится очень хорошо. Среда откроет для Козерогов много позитивных новостей.

Водолей

Жизнь Водолеев наконец наполнится гармонией, поддержкой и привлекательными людьми. Уделяйте больше времени своим отношениям

Рыбы

Неряшливость раньше не была вам присуща, но сейчас вы себя и свой дом очень запустили. Беспорядок в доме – признак того, что у вас хаос в мыслях. Миссия на завтра – разобраться с этой проблемой.

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Автор: УНИАН