19 сентября 2021 – тринадцатые лунные сутки, когда интуиция помогает находить гениальные решения, а Вселенная – обрести необходимое знание.

Тринадцатый лунный день – время обострения интуиции и обретения полезных знаний. Гороскоп на сегодня обещает всем знакам Зодиака благополучный успешный период – если быть активнее и больше доверять своей интуиции.

В нынешний период, когда Луна находится в знаке Рыбы, нельзя сдерживать свою романтичность, стоит смелее мечтать и с оптимизмом строить планы.

День отлично подходит для похода в гости, активного отдыха и начала новых дел.

Гороскоп на 19 сентября: Овен

Овен сегодня может многого добиться – но только если готов контролировать мероприятие от и до. Без личного присмотра Овна дело может развалиться даже на самом последнем этапе.

Если человек не готов к тому, что новый проект сожрет все его время и силы в последний выходной недели – то лучше сразу отправляться отдохнуть в тишине и покое. Именно в одиночестве Овна осенит отличная идея насчет предстоящей рабочей недели.

Гороскоп на 19 сентября: Телец

Тельцу сегодня захочется перемен. Осталось оценить, насколько он к ним готов.

Сегодня самое время устроить себе праздник и прокачать свои социальные навыки, пообщавшись с новыми людьми или с друзьями, которых давно не видели. Такое времяпрепровождение поможет принять спонтанное решение – пользу которого удастся оценить лишь со временем.

Гороскоп на 19 сентября: Близнецы

У Близнецов сегодня пик жизнерадостности и энтузиазма. Главное – выбрать дело, где их можно применить, и не размениваться при этом на мелочи.

Читайте такжеКак загадать желание на любовь и не только: раскрыт главный секретСтарайтесь сегодня избегать пессимистов и плакальщиков: они не только подпортят настроение, но и помешают реализации важного и перспективного проекта.

Высока вероятность получить подарок от любимого человека.

Гороскоп на 19 сентября: Рак

Могут возникнуть разногласия с близкими из-за бытовых вопросов: чтобы этого избежать, стоит заранее объяснять мотивы своих поступков.

Стоит потренироваться любить себя: немного сибаритства и здорового эгоизма пойдет Раку на пользу.

Гороскоп здоровья советует почаще дышать свежим воздухом: как минимум, хорошо проветрить все комнаты, особенно – спальню.

Гороскоп на 19 сентября: Лев

День может показаться скучным. Это потому, что данный жизненный этап пока не достиг своей кульминации – и не требуется принимать важные решения и предпринимать решительные шаги.

Успешными окажутся поездки. А вот в общении с любимыми людьми стоит осторожнее следить за своими словами.

Гороскоп здоровья советует Льву сегодня устроить себе разгрузочный день или посидеть на диете.

Гороскоп на 19 сентября: Дева

Могут дать знать о себе старые просчеты и недоделки. Если хотите добиться успеха в задуманном деле и получить щедрое вознаграждение за труды – придется закатывать рукава и всё оперативно исправлять.

На семейном фронте – тишь и благодать. А гороскоп здоровья советует поберечь уши и избегать громкой музыки и т.п.

Гороскоп на 19 сентября: Весы

Сегодня у Весов будет много дел – но это позволит человеку почувствовать себя нужным и полезным. Отлично получается руководить, искать информацию и делать расчеты. А вот скоплений людей лучше избегать.

Важно оставить время на отдых и избегать спиртного – иначе гороскоп здоровья сулит Весам неприятные последствия.

Гороскоп на 19 сентября: Скорпион

Сегодня придется проявить ответственность и, возможно, выступить рефери в конфликте близких людей. Постарайтесь все-таки избежать участия в чужих конфликтах.

Отличный день для покупок (особенно для дома) и похода в салон красоты. Смело можно качать мышцы.

Гороскоп на 19 сентября: Стрелец

Стрельца может сегодня раздражать собственная медлительность. Нужно просто расслабиться и разрешить себе полениться и отдохнуть.

Любовный гороскоп советует побыть в одиночестве: это пойдет отношениям со второй половинкой только на пользу.

Для профилактики проблем сердца стоит сегодня включить в свой рацион продукты, где много жирных кислот: сельдь или семгу, печень трески, арахис, зеленые овощи и др., выпить какао.

Гороскоп на 19 сентября: Козерог

Желание выйти на первый план может сыграть злую шутку с Козерогом сегодня: он может нажить себе опасного врага. Стоит охотнее идти на компромисс и больше доверять своему внутреннему чутью.

Отличный день для ремонта. А вот если возникнут проблемы со здоровьем – необходимо не полениться оперативно обратиться к врачу: затягивание этого вопроса может значительно усложнить лечение.

Гороскоп на 19 сентября: Водолей

Сегодня трудно будет сосредоточиться на делах, все время будет отвлекать что-то поинтереснее и попроще. Чтобы не упустить и не забыть что-то важное – стоит воспользоваться напоминалкой в телефоне или по-дедовски записать важную информацию в блокнот: она скоро пригодится.

Плохой день для принятия важных решений – лучше обождать с согласием или решительным отказом.

Гороскоп на 19 сентября: Рыбы

Есть шанс справиться с важным делом в одиночку. Это добавит Рыбам бонусов в глазах близких людей и начальства.

Не стоит оставаться дома: слишком высока вероятность завести полезные знакомства, которые принесут представителям знака отличные денежные дивиденды.

Гороскоп здоровья советует сегодня исключить из рациона кислые и маринованные продукты.

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Автор: Диана Беловодская