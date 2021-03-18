Завтра звезды не позволят усидеть на месте. Появится стремление что-то делать и куда-то мчаться, лишь бы не сидеть на месте.
Об этом пишет "1001 гороскоп".
Овен
Овен завтра рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние, если только ему не удастся составить четкий план дел и развлечений на целые сутки.
Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверятьТелец
Завтра Тельцу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Проведите день за чашечкой чая или бокальчиком чего-нибудь покрепче с близкими друзьями.
Близнецы
Близнецы завтра будут несдержанны и могут наговорить окружающим кучу гадостей. Старайтесь усмирять свой пыл.
Рак
Завтра Рака потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом. Ваша энергия будет плескаться через край.
Лев
Лев завтра будет вести себя в отрыве от общепринятых условностей. Общество не будет понимать вас, а вы его, и это нормально.
Дева
Завтра эмоции Девы то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Деве захочется отвлечься от рутины и поразвлечься.
Весы
Завтра вас ждут новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы на корню.
Скорпион
Скорпиону завтра лучше свести общение с окружающими к минимуму. Вас то и дело будут провоцировать на ссоры.
Стрелец
Стрельцам завтра лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия.
Козерог
Козерог завтра станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Избегайте сплетников и сплетен.
Водолей
Завтра Водолею крайне полезно совершить выход в свет. Вас ждет выгодное знакомство.
Рыбы
Завтра Рыбам неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник и позвать в гости друзей.
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