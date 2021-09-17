Двенадцатый лунный день – время бескорыстной щедрости: в это время Вселенная больше всего оценит, если человек проявит милосердие и будет щедр. А вот ссориться и проявлять ненависть сегодня нельзя.
Также гороскоп на сегодня рекомендует следить, чтоб никто не сел на шею.
В этот период лунного цикла физические и умственные возможности людей находятся на максимуме – поэтому и пользоваться ими нужно максимально. В то же время Луна в Водолее повышает нервозность, перепады настроения и излишнее свободолюбие.
В субботу хорошо отдыхать и заниматься детьми.
Гороскоп на 18 сентября: Овен
Читайте такжеКак загадать желание на любовь и не только: раскрыт главный секретПолезно заняться спортом или выйти на долгую прогулку. Возможен неожиданный визит друзей – но эта встреча окажется приятной. Благоприятный день для покупок.
Любовный гороскоп советует побыть эгоистом, а гороскоп здоровья на сегодня – быть осторожнее с рыбой и морепродуктами, лучше налегать на овощи и фрукты.
Гороскоп на 18 сентября: Телец
Полезно браться за всё новое – при этом сначала думать, а потом делать. Также можно смело просить помощи у старых друзей.
Стоит больше времени уделять родным и любимым людям: они сегодня нуждаются в вашем внимании.
Гороскоп на 18 сентября: Близнецы
Женщины-Близнецы сегодня смело могут отправляться на свидания, а мужчины – за покупками. Настроение может подпортить чувство тревожности из-за мелких неурядиц, но к ним просто надо отнестись философски.
Именно сегодня гороскоп здоровья настоятельно советует Близнецам нормально выспаться.
Гороскоп на 18 сентября: Рак
День отлично подходит для примирения и налаживания отношений. При реализации своих проектов не бойтесь сегодня рисковать. А вот с финансами стоит быть осторожнее.
Гороскоп здоровья советует быть осторожнее с мясными продуктами. Также возможна бессонница.
Гороскоп на 18 сентября: Лев
Не стоит браться за сложные дела. День лучше посвятить уединению или встрече с самыми закадычными друзьями.
Возможны проблемы с давлением и тревожность – не бойтесь обращаться за поддержкой и помощью.
Гороскоп на 18 сентября: Дева
Рабочие вопросы могут сорваться из-за отсутствия энтузиазма самой Девы. Зато отлично пройдет общение с противоположным полом. При этом стоит поберечь здоровье: оперативно реагировать на любой тревожный звоночек.
Секрет успеха сегодня – пунктуальность.
Гороскоп на 18 сентября: Весы
Как говорит любовный гороскоп: Весы сегодня будут на высоте. День благоприятен для амурных дел и покупок.
Добиться успеха поможет план, только составить его надо заранее. При этом не стоит изобретать что-то новое – смело пользуйтесь старыми проверенными методами решения проблем.
Гороскоп на 18 сентября: Скорпион
Отличный день, чтобы искать новый источник дохода (подработку, выставить что-то ненужное на продажу в интернет и т.д.). Новые знакомства и посещение новых мест также доставят удовольствие.
Опасное время для участия в открытых конфликтах: лучше перемолчать и переждать, а в разговорах с начальством и семьей – быть максимально деликатным.
Гороскоп на 18 сентября: Стрелец
Заниматься покупками и денежными вопросами лучше в первой половине дня. Во второй половине дня с деньгами и проявлением эмоций лучше быть осторожнее. Сегодня возможно столкновение с трудностями – но преодолеть их поможет оптимизм.
Нельзя отказывать в помощи родным.
Гороскоп на 18 сентября: Козерог
День неоднозначный: с утра можно добиться успеха в карьерном плане и получить приятное личное известие, а вот к вечеру возрастает опасность ссоры с родственниками. Возможно, пришло время для серьезного выяснения семейных отношений.
Болезнь, что началась сегодня, будет иметь весьма неприятные последствия – поэтому к своему здоровья стоит отнестись самым ответственным образом.
Гороскоп на 18 сентября: Водолей
Отличный день для начала чего-то нового – вступления в должность, первого свидания и т.п. Любое обновление сегодня пойдет на пользу. Главное – проявлять терпение, поменьше болтать и побольше улыбаться. Такая доброжелательная таинственность пойдет Водолею на пользу.
Для здоровья полезно отправиться прогуляться на свежем воздухе.
Гороскоп на 18 сентября: Рыбы
Лучше всего сегодня заниматься активным отдыхом и творчеством. Если на вторую половину дня намечены какие-то строительные или ремонтные работы – нужно быть предельно внимательным: высока опасность травм. Идеальный день для отдыха в кругу семьи.
Гороскоп здоровья рекомендует есть больше овощей, чтобы избежать проблем с пищеварением.
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