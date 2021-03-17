Завтра нас ждет не самый благоприятный день для работы. Апатия, раздражительность, замедленная реакция – все это может не лучшим образом сказаться на деловой активности.
Об этом пишет "1001 гороскоп".
Овен
Завтра Овну будет трудно воздержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом. Избегайте мест, которые будут этому способствовать.
Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверятьТелец
Телец завтра станет жертвой одной из двух крайностей: либо он будет целый день бить баклуши, либо работать так, что аж дым пойдет из ушей.
Близнецы
Завтра день у Близнецов пройдет под знаком пассивности и расслабления.
Рак
Рак завтра будет озабочен какой-то глобальной идеей. Вы загоритесь чем-то так, что не будете находить себе места.
Лев
Завтра Льва практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями.
Дева
Завтра Деве захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Но будьте аккуратны: многим из них это не понравится.
Весы
Весы завтра будут полны энергии. Вы сможете горы свернуть!
Скорпион
Завтра Скорпиону выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек.
Стрелец
Завтра у Стрельца желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. Однако не забывайте про уважение.
Козерог
Завтра в голове у Козерога прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе.
Водолей
Завтра у Водолея даже самые элементарные дела по хозяйству. Зато в рабочих делах все пройдет гладко.
Рыбы
Звезды гороскопа склоняют к тому, что Рыбы то и дело будут воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего.
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