Апатия, раздражительность, замедленная реакция – все это может не лучшим образом сказаться на деловой активности.

Завтра нас ждет не самый благоприятный день для работы. Апатия, раздражительность, замедленная реакция – все это может не лучшим образом сказаться на деловой активности.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овну будет трудно воздержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом. Избегайте мест, которые будут этому способствовать.

Телец завтра станет жертвой одной из двух крайностей: либо он будет целый день бить баклуши, либо работать так, что аж дым пойдет из ушей.

Близнецы

Завтра день у Близнецов пройдет под знаком пассивности и расслабления.

Рак

Рак завтра будет озабочен какой-то глобальной идеей. Вы загоритесь чем-то так, что не будете находить себе места.

Лев

Завтра Льва практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями.

Дева

Завтра Деве захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Но будьте аккуратны: многим из них это не понравится.

Весы

Весы завтра будут полны энергии. Вы сможете горы свернуть!

Скорпион

Завтра Скорпиону выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделаньем! События в этот день смело можно пустить на самотек.

Стрелец

Завтра у Стрельца желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. Однако не забывайте про уважение.

Козерог

Завтра в голове у Козерога прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе.

Водолей

Завтра у Водолея даже самые элементарные дела по хозяйству. Зато в рабочих делах все пройдет гладко.

Рыбы

Звезды гороскопа склоняют к тому, что Рыбы то и дело будут воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего.

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Автор: Иван Бойко