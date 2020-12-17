Ракам стоит сдерживать свою злость.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 18 декабря 2020 года.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Вам завтра удастся решить проблему, которая давно вас беспокоит.

Телец

Постарайтесь провести завтра день с близким для вас человеком.

Близнецы

Вы влюблены. Самое время признаться в этом своей пассии.

Рак

Постарайтесь сдерживать свою злость и агрессию. Ваши обидчики этого не заслуживают.

Лев

Завтра вам в голову придет безумная идея, которую вы сможете реализовать.

Дева

Завтра вас приятно удивит ваш любимый человек. Именно такое отношение к себе вы долго ждали.

Весы

Завтра вас ждет серьезный разговор с руководством. Вы должны выглядеть достойно и соблюдать правила этикета.

Скорпион

Во второй половине дня Скорпионы могут допустить ошибку в технике. Вам лучше обратиться за помощью к специалисту.

Стрелец

Планы могут измениться, поэтому не давайте никаких обещаний. Вечером не садитесь за руль.

Козерог

В первой половине дня берегитесь незнакомых предметов и неисправной техники. Сегодня повышен риск травматизма и опасности.

Водолей

Вам придется завтра переделывать работу, которые вы сделали не очень качественно. Не вступайте в спор. Вечером вам лучше остаться дома.

Рыбы

Этот день эффективен для получения информации и работы с рекламной деятельностью.

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Автор: УНИАН