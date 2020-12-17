Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 18 декабря 2020 года.
Об этом сообщает slovofraza.
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Овен
Вам завтра удастся решить проблему, которая давно вас беспокоит.
Телец
Постарайтесь провести завтра день с близким для вас человеком.
Близнецы
Вы влюблены. Самое время признаться в этом своей пассии.
Рак
Постарайтесь сдерживать свою злость и агрессию. Ваши обидчики этого не заслуживают.
Лев
Завтра вам в голову придет безумная идея, которую вы сможете реализовать.
Дева
Завтра вас приятно удивит ваш любимый человек. Именно такое отношение к себе вы долго ждали.
Весы
Завтра вас ждет серьезный разговор с руководством. Вы должны выглядеть достойно и соблюдать правила этикета.
Скорпион
Во второй половине дня Скорпионы могут допустить ошибку в технике. Вам лучше обратиться за помощью к специалисту.
Стрелец
Планы могут измениться, поэтому не давайте никаких обещаний. Вечером не садитесь за руль.
Козерог
В первой половине дня берегитесь незнакомых предметов и неисправной техники. Сегодня повышен риск травматизма и опасности.
Водолей
Вам придется завтра переделывать работу, которые вы сделали не очень качественно. Не вступайте в спор. Вечером вам лучше остаться дома.
Рыбы
Этот день эффективен для получения информации и работы с рекламной деятельностью.
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