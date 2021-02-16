Гороскоп в среду обещает принести долгожданное душевное равновесие.

Гороскоп в среду обещает принести долгожданное душевное равновесие. Переживания уйдут на второй план.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овна завтра ждет множество деловых встреч и случайных знакомств. Не тушуйтесь и выжмите из них по-максимуму.

Телец завтра будет отличным советчиком. Вы захотите помочь максимальному количеству людей и отлично с этим справитесь.

Близнецы

Близнецам следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать ими. Завтра они постараются получить от вас максимальную выгоду.

Рак

Завтра Рак поддастся эмоциям и любые решения будет принимать под их воздействием, что не всегда идет на пользу.

Лев

День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Не упустите момент.

Дева

Дева завтра окажется в центре внимания. Все будут хотеть с ней пообщаться и ей в буквальном смысле придется выбирать.

Весы

Весы завтра будут задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими. Вспомните, как вы сами не любите манипуляции и постарайтесь все же этого не делать.

Скорпион

Завтра у Скорпиона намечается серьезный разговор. Но вы к удивлению для самого себя сможете прислушаться к мнению другого человека и встать на его место, что с вами не так уж часто случается.

Стрелец

В Стрельце завтра проснется гиперопека по отношению к близким людям. Вам будет хотеться максимально облегчить их жизнь.

Козерог

Козерог завтра будет настроен на сражения. К вам вернутся силы и жажда борьбы, а все благодаря поддержке близкого человека.

Водолей

Гороскоп советует Водолею завтра посвятить время решению проблем с близкими людьми.

Рыбы

День обостряет коммуникационные возможности Рыб, заставляя их завтра не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий.

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Автор: УНИАН