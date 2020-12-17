Известный астролог Павел Глоба рассказал, что ждет 17 декабря все знаки Зодиака.
Об этом сообщает slovofraza.
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Овен
Вы сможете расширить круг своих друзей. Не отказывайтесь от помощи.
Телец
17 декабря - это благоприятный день для начала новых отношений.
Близнецы
Используйте время для того, чтобы найти внутреннюю гармонию с собой.
Рак
Возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги.
Лев
Вам следует отстаивать свои границы, ведь правила, установленные другими, будут вас раздражать.
Дева
Вам будет сопутствовать удача. Вы сможете сделать больше, чем запланировали.
Весы
В этот день не помешает остановиться на несколько минут, особенно, если вас сопровождает стресс или беспокойство. Так вы сможете определить, что вас беспокоит.
Скорпион
Отдохните вечером. Разбавьте рутину чем-то интересным.
Стрелец
У вас может быть временный спад энергии. Вам нужна перезагрузка.
Козерог
Многие Козероги сегодня могут быть немного инфантильными, наивными и неразборчивыми. При таких обстоятельствах хитрые люди могут легко получить преимущество, впрочем, шансы предотвратить это есть.
Водолей
День сулит вам финансовую прибыль.
Рыбы
Рыбы сегодня будут иметь столько энергии и готовности к действию, что забудут обо всех своих страхах и сомнениях.
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