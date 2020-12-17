17 декабря Девам будет сопутствовать успех.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, что ждет 17 декабря все знаки Зодиака.

Об этом сообщает slovofraza.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, в которых проще всего влюбиться

Овен

Вы сможете расширить круг своих друзей. Не отказывайтесь от помощи.

Телец

17 декабря - это благоприятный день для начала новых отношений.

Близнецы

Используйте время для того, чтобы найти внутреннюю гармонию с собой.

Рак

Возьмитесь за дело, которое вам по душе, а не то, которое в приоритет поставили ваши коллеги.

Лев

Вам следует отстаивать свои границы, ведь правила, установленные другими, будут вас раздражать.

Дева

Вам будет сопутствовать удача. Вы сможете сделать больше, чем запланировали.

Весы

В этот день не помешает остановиться на несколько минут, особенно, если вас сопровождает стресс или беспокойство. Так вы сможете определить, что вас беспокоит.

Скорпион

Отдохните вечером. Разбавьте рутину чем-то интересным.

Стрелец

У вас может быть временный спад энергии. Вам нужна перезагрузка.

Козерог

Многие Козероги сегодня могут быть немного инфантильными, наивными и неразборчивыми. При таких обстоятельствах хитрые люди могут легко получить преимущество, впрочем, шансы предотвратить это есть.

Водолей

День сулит вам финансовую прибыль.

Рыбы

Рыбы сегодня будут иметь столько энергии и готовности к действию, что забудут обо всех своих страхах и сомнениях.

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Автор: УНИАН