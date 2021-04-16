Завтра Телец будет испытывать такие чувства, как жадность или зависть. Перестаньте завидовать счастью и успеху других, лучше потратьте это время, чтобы заняться своей жизнью.

Гороскоп советует выкладываться завтра по-максимуму, ведь вас ждет удивительный день. Звезды подсказывают, что завтра нет ничего невозможного.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овен будет в приподнятом настроении и при этом будет совершать неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это завтра вполне характерно для Овна.

Завтра Телец будет испытывать такие чувства, как жадность или зависть. Перестаньте завидовать счастью и успеху других, лучше потратьте это время, чтобы заняться своей жизнью.

Близнецы

Завтра характер Близнецов будет проявляться в их желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Близнецов во всем – в работе, в быту, в любви, делая выше их результаты, а значит, и шансы стать первыми.

Рак

В какие бы секреты Рак завтра ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Рака просто не окажется нужных фактов. А вот ваша интуиция будет на высоте - довериться ей будет хорошей идеей.

Лев

Завтра день склоняет Льва попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Льва есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним.

Дева

Завтра Дева будет рассеянной и будет испытывать большие сложности с концентрацией. Займите себя делом, требующим небольших умственных затрат.

Весы

Завтра звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Весов! Фортуна повернется к ним своим улыбчивым лицом, так что Весам стоит приготовиться к приятным сюрпризам.

Скорпион

Скорпион завтра будет испытывать проблемы с терпением - любая мелочь способна вывести вам из себя. Отличным решением будет снять стресс, занявшись спортом.

Стрелец

Завтра Стрелец будет игнорировать мнения окружающих и делать только то, что ему самому хочется. Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Стрельцу стоит завтра прислушиваться к предостережениям друзей и родных.

Козерог

Завтра Козерог может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Козерог будет не самым легким в общении человеком.

Водолей

Завтра отличительной чертой гороскопа Водолея является то, что он сумеет, если захочет, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Водолею выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком.

Рыбы

Завтра Рыбы рискуют оказаться против своей воли втянутыми в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться ими манипулировать, преследуя свои цели.

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Автор: Иван Бойко