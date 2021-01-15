Гороскоп советует Водолеям больше отдыхать. У Стрельцов могут возникнуть в этот день конфликты на почве ревности.

Гороскоп на субботу, 16 января 2021 года советует Водолеям больше отдыхать. У Стрельцов могут возникнуть в этот день конфликты на почве ревности.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра вас ждет несколько приятных сюрпризов. Вечером настройтесь на встречу с человеком, который поможет решить ваши проблемы.

Тельцам в этот день стоит заняться оздоравливающими практиками, чтобы восстановить свой организм. Категорически откажитесь в этот день от употребления алкоголя.

Близнецы

Завтра Близнецам стоит общаться с людьми, которые вас вдохновляют. Постарайтесь не давать в этот день обещаний, которые не сможете выполнить.

Рак

В первой половине дня у Раков могут возникнуть семейные разногласия. Научитесь сдерживать свои эмоции, чтобы избежать конфликта. Во второй половине дня постарайтесь не общаться с людьми, которые вам неприятны.

Лев

Будьте завтра внимательными при уплате дорогостоящих покупок. Не забывайте брать товарные чеки и проверяйте возможные дефекты на товаре.

Дева

Позаботьтесь завтра о своих финансах. Ваши расходы намного больше превышают ваши доходы, будьте осторожны. В этот день не утруждайте себя домашними хлопотами.

Весы

Весам стоит в этот день избегать конфликтов с родственниками. Также вам нужно проявить мудрость и спокойствие в общении с другими. Во второй половине дня займитесь наведением порядка дома.

Скорпион

Скорпионам надо в этот день избавиться от всех старых и ненужных вещей. Вечером поговорите со своим партнером о ближайших делах.

Стрелец

У Стрельцов могут возникнуть в этот день конфликты на почве ревности. Ваш партнер нуждается в вашем внимании. Постарайтесь Завтра быстрее лечь спать, чтобы восстановить нормальную работу организма.

Козерог

Завтра Козерогов могут охватить печальные эмоции и воспоминания о прошлом. Вечером займитесь чтением, чтобы успокоиться. Поговорите о своих проблемах с близким человеком.

Водолей

Водолеям завтра стоит максимально отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам, прогулкам. Особенно это касается наиболее озабоченных представителей знака.

Рыбы

Для Рыб наступило благоприятное время для налаживания отношений разнообразного характера. Благоприятное время для общения и обмена идеями.

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Автор: УНИАН