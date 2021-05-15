Воскресенье располагает к материализации того позитивного, что наметилось в предыдущие дни недели.

Гороскоп на завтра, 16 мая, советует Ракам рассчитывать на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Овен

Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Не исключены крупные финансовые потери, кражи. Ни в коем случае не пускайтесь в новые рискованные мероприятия. Отмените все поездки, путешествия.

Телец

Ваша предусмотрительность завтра и смелость решений увеличат шансы на успех. Жизненный потенциал постепенно начнет возрастать, что скажется на усилении сексуальной энергии и личного обаяния Тельца.

Близнецы

Будьте готовы завтра к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Постарайтесь не назначать на первую половину дня встреч и визитов. Хороший отдых и полноценный сон вернут вам бодрость и оптимизм.

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Рак

Продолжается благоприятный период для торговых сделок и рискованных предприятий. В этот период вам необходима поддержка; рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Лев

Завтра благоприятны обращения к начальству или в правительственные организации, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты.

Дева

Первая половина дня может принести огорчения и разочарования. Вероятны конфликты с родственниками. Во второй половине дня наступит перелом. Любовные отношения или общение с друзьями раскроют новые возможности.

Весы

Завтра вы почувствуете себя более счастливыми, если выйдете за обычные рамки. Благоприятны новые знакомства – можно блеснуть, показать себя с лучшей стороны. У некоторых представителей знака возможны неожиданные неприятности, которые могут значительно усложнить отношения с родственниками.

Скорпион

День в целом будет благоприятный. Внимание к собеседнику позволит им многое непредвзято оценить и обдумать. Звезды рекомендуют в этот день вести себя более сдержанно, чем всегда.

Стрелец

Первая половина дня воскресенья сулит покровительство высших сил. Во второй половине дня семейные проблемы выйдут на первый план, отнимут много сил и повлекут за собой расходы. Рекомендуются уединение и общение с природой.

Козерог

Важное значение завтра будут иметь нравственное очищение, духовность, интуиция. Некоторая суета во второй половине дня потребует от вас собранности и сдержанности. Необходимо переосмыслить прошлое.

Водолей

Будьте завтра осмотрительны в поступках и словах. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие, которое вынудит вас с головой окунуться в семейные дела.

Рыбы

Воскресенье будет благоприятно для подведения итогов, крупных покупок, приобретения недвижимости, заключения браков. В первой половине дня некоторая растерянность и неуверенность в себе могут стать причиной мелких недоразумений.

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Автор: Иван Бойко