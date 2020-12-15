Гороскоп прогнозирует не слишком успешный день для Дев, а вот Львы получат неплохую возможность больше заработать.

Гороскоп на среду, 16 декабря 2020 года, прогнозирует не слишком успешный день для Дев, а вот Львы получат неплохую возможность больше заработать.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам не стоит переоценивать собственные силы. Именно сейчас астрологи советуют избегать переутомления, ведь оно может иметь негативные последствия.

Жизнь не всегда к нам справедлива – завтра вы в этом убедитесь. Не воспринимайте все слишком близко к сердцу.

Близнецы

Посвятите день наведению порядка в собственных мыслях. Ни о чем не жалейте, лучше сделайте определенные выводы.

Рак

Раков завтра будут переполнять чувства к любимому человеку. По возможности, устройте для своей половинки романтический сюрприз.

Лев

Львы получат неплохую возможность больше заработать. Только не теряйте голову в погоне за деньгами. Лучше сосредоточьтесь на том, чего хотите достичь и подведите итоги сделанного.

Дева

Завтра Девам будет за что-то стыдно. Угрызения совести испортят не только настроение, но и весь день. Не стоит в этот день строить далеко идущие планы.

Весы

Весы в этот день могут попасть в ловушку негативных эмоций. Звезды советуют не драматизировать, особенно по мелочам. Ссора или стресс могут оставить глубокий след.

Скорпион

Скорпионы завтра останутся заложниками чужих капризов или обстановки в целом. Желательно прекратить усилия, направленные на укрепление вашей репутации.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут сделать маленькое открытие или применить свежую идею. Возможно, вы продвинетесь по служебным или домашним делам. Не стоит нервничать, если что-то будет идти не так, как вы захотите.

Козерог

В этот день Козерогам удастся реализовать свои оригинальные креативные планы, но лишь частично. Многие ситуации в этот день будут для вас комфортными, ведь позволят вам действовать по настроению.

Водолей

Водолеям не стоит завтра подкармливать свой перфекционизм и стремиться к совершенству. Не стоит испытывать свой организм на прочность, в том числе психологически, окружая себя раздражающими факторами.

Рыбы

Завтра Рыбам хорошо заниматься несложными домашними хлопотами и любыми другими делами, которые предусматривают одноразовое усилие.

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Автор: УНИАН