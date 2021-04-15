Близнецы завтра будут настроены рубить правду-матку и не слишком считаться с чувствами окружающих.

Завтра многие люди будут испытывать повышенное стремление к независимости и готовность любой ценой отстаивать свои интересы.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра окружающие будут пытаться втянуть Овна в спор и конфликты. Звезды гороскопа советуют ему завтра в некомфортной ситуации просто уйти в сторону и не ввязываться в неприятные ситуации

Завтра ключом к успеху в гороскопе Тельца будет решительность! Телец может отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман.

Близнецы

Близнецы завтра будут настроены рубить правду-матку и не слишком считаться с чувствами окружающих. Звезды советуют вам все же не забывать о деликатности.

Рак

Завтра Раку не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Рак в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях.

Лев

Завтра звезды гороскопа советуют Льву приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. В этот день вы постоянно будете подвергаться нападкам окружающих.

Дева

Гороскоп советует вам перестать быть такими пассивными. Завтра для Девы настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь.

Весы

Завтра у Весов может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми.

Скорпион

Завтра Скорпион может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить.

Стрелец

Звезды не советуют вам завтра обманывать и хитрить. Помните, что самый легкий путь не всегда самый правильный.

Козерог

Козерог завтра способен хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, немного дисциплины в мыслях и делах завтра вам не повредит.

Водолей

Завтра Водолей может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет.

Рыбы

Завтра Рыбам следует быть осторожными в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют их к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход.

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Автор: Иван Бойко