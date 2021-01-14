Гороскоп прогнозирует Львам удачный день для покупок. Весы ждет позитивный день.

Гороскоп на пятницу, 15 января 2021 года, прогнозирует Львам удачный день для покупок. Весы ждет позитивный день.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра Овнам надо уделить внимание неотложным проблемам. Чтобы доказать свою состоятельность в профессиональной сфере, будьте уверены в тех целях, которые поставили перед собой.

Астрологи советуют Тельцам поставить акцент на внутренних проблемах и побороть в себе комплексы, которые мешают вам двигаться к своей цели.

Близнецы

Близнецам в этот день придется заниматься рутиной. У вас есть шансы для самореализации и успешной карьеры, если вы прекратите мучить себя сомнениями. Постарайтесь спокойно воспринимать все, что есть в вашей семейной жизни.

Рак

Ракам не стоит быть слишком мнительными в рабочих делах, иначе снизите свою работоспособность и подорвете репутацию.

Лев

Завтра Львам стоит купить что-то полезное для дома. Вероятно, вы наткнетесь на акцию и получите существенную скидку. По возможности, обновите свой гардероб. Новые покупки улучшат вам настроение.

Дева

Девам не стоит никому рассказывать тайны, которые доверил вам ваш друг или подруга. Осторожно переводите деньги на чужой счет и хорошо проверяйте цифры, иначе можете потерять большую сумму денег по неосторожности.

Весы

Завтра у Весов будет позитивный день. Астрологи обещают вам осуществление всех ваших планов на эти сутки.

Скорпион

Скорпионам нужно контролировать в этот день каждый свой шаг и слова. Иначе попадете в курьезные ситуации, за которые вам долгий период будет стыдно.

Стрелец

Астрологи обещают вам в этот день встречу с человеком, который в будущем сыграет немалую роль в вашей жизни. По возможности, займитесь в этот день домашними делами.

Козерог

Чтобы не оказаться в плену иллюзий, звезды советуют прислушиваться к советам друзей. Благополучно в этот день пройдет продажа или покупка жилья.

Водолей

Водолеям завтра стоит сконцентрироваться лишь на одном деле. Не распыляйтесь на многие задачи. Делайте что-то одно конкретное, что имеет для вас наибольшее значение.

Рыбы

Пятница – хороший день, чтобы разобраться в своих чувствах. Кроме этого, в этот день у вас появится сильное желание воплощать в жизнь свои мечты.

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Автор: УНИАН