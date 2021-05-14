Овен завтра будет нуждаться в поддержке близких как никогда.

Завтра день ожидается необычайно приятным. Звезды собираются подарить нам невероятное ощущение эмоциональной легкости, которого в последнее время сильно не хватает.

Овен

Овен завтра будет нуждаться в поддержке близких как никогда. Вы в праве на нее рассчитывать, но все же старайтесь не нагружать излишне своих родных эмоционально.

Завтра Телец может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках.

Близнецы

Завтра Близнецов ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он необязательно должен быть со знаком «плюс».

Рак

Завтра Рак может стать законодателем трендов. Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова.

Лев

Завтра Льву не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое.

Дева

Не стоит заниматься делами, требующими тактичного подхода, чуткости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне – козни недоброжелателей могут свести результат к нулю.

Весы

Вероятны неприятные изменения в финансовом положении. Бизнесменам звезды не советуют спешить с инвестициями.

Скорпион

Завтра социальная энергия Скорпиона достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Скорпиона, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство.

Стрелец

Завтра Стрелец в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу – Стрелец действительно способен завтра на многое.

Козерог

Завтра жизнь предоставит Козерогу немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться. Дело в том, что звезды гороскопа наделяют Козерога расслабленным настроем и некоторой медлительностью.

Водолей

Возможны душевная неуравновешенность, нервные перегрузки. Не рекомендуется тяжелый физический труд.

Рыбы

Жизненный потенциал находится в верхней точке. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад – используйте все возможности для укрепления своего положения.

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Автор: Иван Бойко