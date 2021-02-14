Овны завтра проявят свое собственное "я".

Астрологи составили гороскоп на 15 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

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Овен

Завтра Овны проявят свое собственное "я". Это чревато недопониманиями с другими людьми, но самих Овнов это вовсе не беспокоит.

Телец

Завтра вы будете очень раздражительными. Помните, что если вы не можете изменить ситуацию, то можете поменять отношение к ней.

Близнецы

Вам стоит помнить, что мелкие неурядицы никак не изменят вашу жизнь. Воспринимайте их с чувством юмора.

Рак

Завтра звезды рекомендуют вам написать план действий в любой сфере вашей жизнедеятельности. И обратите особое внимание на свою безопасность дома, на работе, в машине и так далее.

Лев

Завтра вы можете стать свидетелем чьей-то ссоры и захотите защитить одну из сторон. Но помните, что самое главное - это примирить стороны, а не вылить весь свой гнев на обидчика.

Дева

Завтра Девы никому не дадут спуску. Так что им лучше не переходить дорогу, иначе вы очень рискуете.

Весы

Не будьте слишком категоричными и не впадайте из крайности в крайность. Иначе очень рискуете поссориться с дорогими для вас людьми.

Скорпион

Контролируйте свои эмоции, чтобы не наговорить людям лишнего. Потом вы будете об этом жалеть.

Стрелец

Держите завтра свой рот на замке, иначе рискуете навредить самому себе.

Козерог

Завтра вы захотите решать проблемы с помощью давления и наскока на других людей. Но прежде чем что-то сделать или сказать, подумайте, как поступил бы настоящий дипломат.

Водолей

Завтра вы можете стать жертвой критики. Но не стоит обижаться или расстраиваться по этому поводу.

Рыбы

Подумайте завтра о том, как и где вам заработать денег. Не бойтесь идти вперед.

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Автор: УНИАН