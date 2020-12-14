15 декабря повезет Водолеям.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 декабря 2020 года.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Завтра вам стоит выполнять серьезную работу и изучать что-то новое.

Телец

Двигайтесь вперед и ни на что не отвлекайтесь.

Близнецы

Вам стоит наладить контакты с руководством. Это позволит вам продвинуться по карьерной лестнице.

Рак

Заручитесь поддержкой людей и тогда вы сможете справиться с насущными задачами.

Лев

Прекратите раздавать распоряжения, потому что это может разрушить любое партнерство.

Дева

Вам следует упорно работать, чтобы ситуация, о которой вы думаете, закончилась успешно.

Весы

Вскоре подозрительный человек может попытаться втянуть вас в неприятную ситуацию. Будьте осмотрительны и не запутывайте события.

Скорпион

Вы можете получить важный совет от своих коллег. Упорно работайте сейчас над тем, чем нужно.

Стрелец

Вам завтра стоит положиться на свою интуицию.

Козерог

У вас завтра наладиться ситуация в семье. А также вы решите накопившиеся вопросы.

Водолей

Сегодня ваши желания имеют шансы осуществиться.

Рыбы

Вам нужно научиться мыслить позитивно. Тогда вы будете двигаться вперед. Но не стоит скрывать своих эмоций.

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Автор: УНИАН