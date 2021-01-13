Гороскоп советует Тельцам не рисковать с финансами. Раков ждет приятный и позитивный день.

Гороскоп на четверг, 14 января 2021 года, советует Тельцам не рисковать с финансами. Раков ждет приятный и позитивный день.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Завтра можно продолжать работу над начатыми проектам и заканчивать начатые дела. Работайте в контакте с партнерами или следуйте их советам. Тогда будет гораздо проще реализовать свои намерения. В разговорах с родными избегайте острых тем.

Серьезные дела завтра отложите. Осторожность следует проявить при общении с малознакомыми людьми, чтобы не стать жертвой коварного умысла. Финансами в этот день рисковать не стоит.

Близнецы

В этот день можно строить планы на будущее. Но следует все обдумывать и проверять доступную информацию. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг.

Рак

Завтра Раки будут находиться в приподнятом настроении. Вы будете полны добрых намерений. Возможно, много времени отнимут бытовые вопросы, но это будут приятные хлопоты. Больше времени проводите с людьми, которые вам приятны.

Лев

День благоприятен для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности принесут материальную выгоду.

Дева

Постарайтесь объективно отнестись к себе и своим возможностям. Вы можете переоценить свои силы и взять на себя слишком много ответственности и дел, а это плохо скажется на здоровье. В финансовых вопросах стоит соблюдать осторожность.

Весы

Вы сможете достичь успеха в делах, связанных с общением, контактами и договоренностями. Постарайтесь отдать долги, если они у вас есть.

Скорпион

При воплощении своих планов и идей у вас хватит сил, выдержки, смекалки и даже везения. А близкий человек поддержит вас во всех начинаниях.

Стрелец

В этот день лучше не браться за решение серьезных задач, постарайтесь ограничиться обычными делами. Перенесите на другое время встречи, сделки, поездки и консультации.

Козерог

Козерогам стоит изменить график нагрузок, а также откорректировать рацион. Это поможет быть более работоспособными и энергичными.

Водолей

Водолеям завтра стоит позаботиться об устранении недостатков в работе. Руководитель может осуществить внеплановую проверку. Вечером расслабьтесь с помощью массажа.

Рыбы

В первой половине дня может возникнуть серьезный конфликт с конкурентами. Отстаивайте свои позиции любыми способами. Во второй половине дня Рыбам придется выполнить поручение руководителя.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН