Тельцу завтра звезды пророчат тяжелые потери, а Близнецам - значительные перегрузки.

Завтра день выдастся благоприятным для творческих находок и любви, но будет не очень хорош для повседневной рутинной работы.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Возможно, завтра вы сможете победить в себе сомнение и слабость перед искушениями. Не исключены события, которые проверят вашу жизненную устойчивость. Как следствие, вы можете разорвать все ненужные связи, приблизив только надежных, преданных друзей.

Телец

В этот день нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе. Вероятны тяжелые потери, которые отразятся на вашей судьбе. Альтруизм и служение ближнему не слишком одобрят ваши близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация.

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Близнецы

Завтра вероятны значительные перегрузки, как физические, так и нервные. Не все Близнецы смогут справиться с возникшей ситуацией. Не рекомендуется начинать серьезные деловые переговоры, подписывать важные договоры и отправляться в путешествия. Все эти мероприятия не оправдают ожиданий.

Рак

Воскресенье может пройти под знаком защиты своих интересов. Многие из вас могут испытывать осложнения с партнерами. Потребуется внимательно следить за выполнением соглашений, вести себя мудро и тактично. При выполнении этих условий день может быть благополучным.

Лев

Первая половина дня будет символизировать интуитивную работу, трансформацию энергии космоса. Возрастут удачливость, способности к реализации мыслей и идей. Усилятся защитные возможности организма. Этот день благоприятен для самых важных решений и мероприятий в вашей жизни.

Дева

Рекомендуется критическое отношение к своей деятельности, в результате чего вы отчетливо увидите свои достоинства и недостатки. Не исключено, что завтра вам не придется отдохнуть. Профессиональные проблемы потребуют вашего личного участия. Придется отложить поездку или отдых с семьей на другой день.

Весы

Завтра не следует переоценивать свои силы. День неблагоприятен для вступления в брак, зачатия, крупных приобретений. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для проведения ответственных мероприятий. Ваш удел – планомерный труд и спокойный отдых.

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Скорпион

Завтра не исключено известие, которое может в корне изменить всю вашу жизнь. Многим представителям данного знака придется сделать тяжелый выбор. Вполне вероятно, что он будет неверным. Прежде чем принимать окончательные решения, вам следует успокоиться и привести к равновесию чувства и мысли. В этом случае вы сможете избежать ошибок.

Стрелец

В воскресенье может появиться уникальная работоспособность, в результате чего вы будете способны добиться небывалых успехов во всем. Многие даже постараются забыть на некоторое время об обязанностях и позволят себе расслабиться.

Козерог

Козероги могут впасть сначала в беспочвенный оптимизм, который резко сменится меланхолией. Богатое воображение может рисовать довольно мрачные перспективы вперемежку с радужными. Рекомендуется не оставаться в уединении. Общение с доброжелателями поможет вам ощутить равновесие и покой.

Водолей

Планомерная деятельность субботы приведет к небольшим, но перспективным изменениям в воскресенье. Вы можете себе позволить отдых вне дома, смену обстановки и развлечения. Во второй половине дня приготовьтесь услышать неприятную новость.

Рыбы

Установится равновесие и ясность мыслей. Завтра вы сможете стать хозяином ситуации. Благоприятны крупные приобретения, вложение денег и коммерческие операции. Окружающее будет понятным и управляемым. Во второй половине дня велика опасность травматизма и аварий.

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Автор: УНИАН