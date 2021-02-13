Завтра у многих появится время для отдыха.

Забудьте о работе хотя бы на один день: завтра звезды гороскопа больше склоняют к фантазиям, чем к конкретным делам. Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому, чтобы избежать финансовых потерь, лучше даже не пытайтесь претворять их в жизнь.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра звезды гороскопа будут склонять вас бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться.

Телец

Завтра вам будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится. Самое лучшее, что можно завтра посоветовать – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод.

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Близнецы

Завтра в вашей душе романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы вы облаках завтра ни витали, где-то в глубине их мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Он позволит вам наделать больших глупостей.

Рак

Завтра вас будет хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства.

Лев

Завтра вас будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Дева

Завтра у вас проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день вы рискуете провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ей следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши.

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Весы

Завтра вы весь день будете стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Проявить сдержанность у вас, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется.

Скорпион

Завтра попытки взвалить на вас любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим вы будете склонны относиться не слишком ответственно. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Стрелец

Завтра может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется.

Козерог

Завтра все ваши мысли и планы будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем, кто обладает творческой фантазией.

Водолей

Завтра вам захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется.

Рыбы

Завтра в душе у вас будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, вам захочется быть сдержанными, с другой же – вряд ли это получится. Завтра вам лучше сразу сказать человеку в глаза все, что они о нем думаете, чем пытаться замять ситуацию.

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Автор: УНИАН