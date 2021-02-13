Каким будет праздник влюбленных для каждого знака Зодиака, подскажет гороскоп на 14 февраля.

День святого Валентина - праздник романтики, любви и нежности. 14 февраля влюбленные выражают свои искренние чувства и обмениваются подарками, устраивают романтические сюрпризы своей половинке.

Несмотря на зимний холод, воздух в этот день пропитан теплотой, любовью, радостью, нежностью и страстью. Каким обещает быть праздник влюбленных для каждого знака Зодиака и как лучше всего провести этот день, подскажет гороскоп на День святого Валентина.

Овен: гороскоп на 14 февраля

В этот день вам, возможно, целый день будет хотеться "того – не знаю чего". Чтобы все успеть, вам надо правильно распланировать свой день. Астрологи советуют провести день спокойно, в любви и понимании с любимым человеком.

Одиноким Овнам стоит оглядеться вокруг. Вполне вероятно, что ваша любовь ходит с вами рядом. Будьте менее строги в этот день и позвольте сделать к вам шаг навстречу.

Телец: гороскоп на 14 февраля

Этот день посвятите своей семье. Устройте праздник себе и своей второй половинке, проведя 14 февраля в полном взаимопонимании. Вспомните о романтике, о лучших ваших совместных моментах.

Если вы еще свободны, поскольку не можете решиться на шаг к своему возлюбленному, – просто дайте ему шанс. Руководствуйтесь тем, что подсказывает сердце, а не разум. К тому же в вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам и планам.

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Близнецы: гороскоп на 14 февраля

В этот день Близнецам будет и море по колено. Ваше обаяние будет расти, что позволит вам преодолеть все испытания и препятствия на пути к успеху.

В День святого Валентина вас будет окружать любовь. Не бойтесь проявлять свои чувства. 14 февраля – лучший для этого день. Одиноким представителям данного знака звезды советуют не бросаться в объятия первого встречного: мимолетная интрижка ни к чему не приведет.

Рак: гороскоп на 14 февраля

Приготовьте праздничный ужин, включите романтическую музыку и просто наслаждайтесь обществом любимого человека.

Если в этот день вам не с кем разделить романтическое настроение – проведите день в одиночестве, вспомните о прошлых ваших отношениях. Возможно, будучи в романтическом настроении вы обнаружите то, чего раньше не замечали в этих отношениях.

Лев: гороскоп на 14 февраля

В этот день прекратите быть хозяином отношений. Сделайте праздник таким, как желает ваша половинка. Дайте любимому человеку немного покомандовать вами и ни в коем случае не упрекайте свою половинку.

Одиноким Львам этот день вряд ли изменит что-то в их положении.

Дева: гороскоп на 14 февраля

Возможны недоразумения в отношениях, поэтому уступайте друг другу. Если ваши отношения серьезные, то задумайтесь о пополнении. Это только сделает крепче вашу связь.

Если же вы пока свободны, в этот день высока вероятность встретить свою половинку. Поэтому будьте бдительны и не пропустите этого человека из поля зрения.

Весы: гороскоп на 14 февраля

Это – день осуществления ваших любовных желаний. Не мешайте мечтам осуществись. Спланируйте День святого Валентина так, как вам хочется его провести.

В то же время звезды предупреждают, что какие-то ваши тайны могут перестать ими быть. Не отчаивайтесь в таком случае – это лишь начало чего-то нового. А, столкнувшись с непонятной ситуацией, спросите совета у человека, которому доверяете.

Скорпион: гороскоп на 14 февраля

В этот день вам стоит наладить отношения с близким человеком, если они были напряженными, а на следующий день – начать с чистого листа. Помните, что отказ от компромиссов может привести к недоброжелательным последствиям в отношениях с половинкой.

Одиноким Скорпионам день сулит бурю эмоций и море страсти.

Стрелец: гороскоп на 14 февраля

Проведите день святого Валентина со своей второй половинкой, забыв обо всех проблемах. А проснувшись на следующий день, предложите мирное урегулирование спора.

Если же вы пока свободны, этот день – прекрасная возможность окунуться в чувства с головой. Не пытайтесь вернуть то, что уже ушло.

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Козерог: гороскоп на 14 февраля

В этот день стоит напомнить половинке о своих чувствах. Иначе из-за вашего черствого поведения любимый человек может расстроиться и усомниться в ваших чувствах.

Одиноким представителям данного знака можно провести день с человеком из своего окружения. Однако это не значит, что отношения с этим человеком зайдут далеко.

Водолей: гороскоп на 14 февраля

Уделите внимание своей половинке. В День святого Валентина будьте только для любимого человека, потому что противоположное поведение может привести к концу отношений.

Если же вы пока свободны, проведите день с близким знакомым человеком или просто пофлиртуйте с едва знакомым человеком.

Рыбы: гороскоп на 14 февраля

Прежняя любовь в этот день может напомнить о себе. Но прежде чем бросаться в омут старой влюбленности, хорошо подумайте, стоит ли реанимировать прежние хрупкие отношения. Не теряйте головы при виде человека противоположного пола!

Одиноким же Рыбам стоит продолжать ждать свою вторую половинку и не унывать из-за этого – все еще впереди.

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Автор: УНИАН