Завтра гороскоп обещает очень активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Водоворот событий закрутит вас и сделает день максимально интересным.
Об этом пишет "1001 гороскоп".
Овен
Завтра Овну следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены проблемы на работе.
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Телец
Завтра Телец будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Тельца.
Близнецы
Завтра Близнецы будут отлично ладить с окружающими. В разговоре они настроены больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника.
Рак
Завтра гороскоп дает Раку шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Не закрывайтесь и будьте готовы дать человеку второй шанс.
Лев
Завтра гороскоп обещает Льву отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности. Ваша скрупулезность и старательность обязательно принесут плоды.
Дева
Завтра звезды гороскопа советуют Деве избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы освободить в своей жизни место для нового. Как минимум, займитесь уборкой, как максимум - расчистите пространство от ненужных людей.
Весы
Завтра в каком-то вопросе Весы захотят докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами они способны кого угодно вывести из себя.
Скорпион
Завтра в делах Скорпион не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что завтра Скорпиону надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.
Стрелец
Завтра в Стрельце может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые незначительные ошибки окружающих.
Козерог
Звезды гороскопа советуют вам действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Козерог завтра может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.
Водолей
Завтра Водолей будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки.
Рыбы
Завтра Рыбам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое.
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