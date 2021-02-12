Завтра у многих появится навязчивое желание разложить все по полочкам.

Завтра у многих появится навязчивое желание разложить все по полочкам. Ясность мысли поможет с этим справиться.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра звезды гороскопа не советуют Овну вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть.

Телец завтра будет выступать в роли примирителя всех и вся. Не факт, правда, что она придется вам по вкусу.

Близнецы

Близнецы завтра будут выяснять отношения с любым, кто попадется под их горячую руку. Постарайтесь не наломать дров.

Рак

Раку завтра нужно будет проявить креативное мышление, и тогда ему будут удаваться самые сложные дела.

Лев

Лев рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Постарайтесь обратить внимание и на романтичную сторону жизни.

Дева

Дева завтра не сможет избавиться от навязчивых мыслей о старых ошибках. Остается только хорошо их обдумать и не повторять в дальнейшем.

Весы

Завтра Весы могут испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что им приходится делать, они одобряют.

Скорпион

Скорпиону стоит завтра тщательнее следить за своими словами, чтобы окружающие не могли к ним придраться и спровоцировать ссору.

Стрелец

Стрельца завтра будут пытаться обмануть все, кому не лень. Держите ухо востро.

Козерог

Козерогу необходимо пересмотреть свои планы на будущее. Возможно, некоторые предпосылки для них были неверными.

Водолей

Водолею завтра стоит набраться терпения и взять себя в руки. От вас завтра потребуют предоставить отчет, и вам вовсе не будет хотеться это делать.

Рыбы

Если Рыбы завтра не будут задумываться о чувствах окружающих, то рискуют нажить себе немало проблем.

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Автор: УНИАН