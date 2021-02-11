Логика завтра будет играть ключевую роль.

Завтра каждое решение должно быть максимально взвешенным. Логика будет играть ключевую роль.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра у Овна будет прекрасно получаться действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания.

Тельцам завтра надо сделать ставку на свою коммуникабельность и постараться завязать новое интересное знакомство.

Близнецы

Близнецам завтра стоит дать полет своей фантазии и взяться за какой-нибудь масштабный проект.

Рак

Завтра у Рака есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед. Продвижение по карьерной лестнице не за горами.

Лев

Льву завтра стоит посмотреть на себя со стороны и провести работу над ошибками. Какие-то ваши действия тормозят ваш рост.

Дева

Перед Девой завтра встанет выбор, и ей нелегко будет принять решение. Доверьтесь своей интуиции.

Весы

Весы завтра будут впитывать любую информацию, как губка. Поэтому в этот день вам будет очень полезно побыть в роли ученика.

Скорпион

Скорпиону завтра стоит задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести вас до небес.

Стрелец

Стрельцу завтра не стоит смешивать личные отношения и работу. Этим вы навредите только себе.

Козерог

У Козерогов завтра весь день будут разногласия и даже стычки с окружающими.

Водолей

От Водолея завтра потребуются такие качества, как точность и собранность. Будьте особенно внимательны на работе.

Рыбы

Если Рыбы не найдут завтра достойное применение своей внимательности, то рискуют растратить ее на пустяки.

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Автор: УНИАН