Завтра жизнь Овна будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений.

Завтра звезды обещают продуктивный день, когда необыкновенная ясность мысли позволит действовать решительно.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра жизнь Овна будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Не придавайте значения мелким досадным пустякам, чтобы не омрачать своей радости.

Завтра Телец будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Вы заскучаете и захотите отвлечься от повседневной рутины на какое-нибудь приятное и не самое полезное занятие.

Близнецы

Близнецов завтра будет бросать из стороны в сторону, а их планы будут стремительно меняться. Этот настрой может серьезно помешать осуществлению ваших планов.

Рак

Рак завтра будет срывать весь накопившийся негатив на всех вокруг. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Лев

Завтра Лев способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. К концу дня вы уже сами перестанете понимать, что вам больше нравится и куда тянет.

Дева

Завтра Дева рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой, которая уведет вас в сторону от действительно важных дел.

Весы

Весы завтра захотят оказаться в центре внимания и чтобы все вертелось вокруг них. Они немало удивятся, когда поймут, что у звезд насчет них другие планы.

Скорпион

Завтра у Скорпиона проявятся диктаторские замашки. Если Скорпион не хочет излишне накалять обстановку, ему не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

Стрелец

У Стрельца завтра в голове засядет навязчивая идея по поводу работы. Любую свою мысль вы захотите воплотить в жизнь и будете склонять к этому окружающих.

Козерог

Завтра Козерогу будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Они будут убеждены: лишний кусочек торта или поцелуй еще никому не вредил.

Водолей

Завтра у Водолея может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Звезды советуют сдерживать этот свой порыв.

Рыбы

Обстоятельства завтра будут принуждать Рыб собраться, взять себя в руки и начать действовать решительно. Изменить вашу жизнь, кроме вас, не может никто.

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Автор: УНИАН