Гороскоп советует Близнецам избегать покупок и поездок. Львам удастся выполнить много дел.

Гороскоп на пятницу, 11 декабря 2020 года советует Близнецам избегать покупок и поездок. Львам удастся выполнить много дел.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Страх – самый главный наш враг и пойти дальше можно лишь переборов его и сделав другом. Не бойтесь открываться и открывать себя.

Поймите, что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед. Уделяйте внимание физическим упражнениям и тому, что вы едите.

Близнецы

Сутки будут благоприятными для тренировки собственной силы воли и внутренней устойчивости. Крупных покупок лучше избегать, так же как и поездок.

Рак

В этот день вас будут изрядно раздражать правила, которые установили другие. Набирайтесь смелости и отстаивайте собственные рамки.

Лев

Удача в этот день на вашей стороне, как и запас силы. Возьмитесь за запланированное – вам может удаться сделать даже больше, чем вы ожидаете.

Дева

Сутки положительно будут влиять на вас. Завтра легко будет почувствовать поддержку других и уверенность в своих действиях. Возможны интересные встречи, которые будут иметь весомые плоды.

Весы

Насладитесь своей внутренней силой и спокойствием сполна. Вам эта подзарядка вскоре понадобится.

Скорпион

Мудрость и выдержка будут сопровождать вас завтра, а потому сложные дела и задания будут даваться легко.

Стрелец

Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием. Любите себя и не думайте о том, как угодить другим.

Козерог

Завтрашний день будет благоприятным для творчества и романтики. Идеальное время, чтобы воплотить в жизнь какое-нибудь из своих сокровенных мечтаний.

Водолей

Завтра будет удачный день для заботы о себе. Прислушайтесь к вашим глубинным потребностям и желаниям. Не медлите с самопомощью – вы у себя самые главные.

Рыбы

Будьте рассудительными, благоразумными и осторожными. В эти сутки вы можете пережить моменты страха и опасности.

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Автор: УНИАН