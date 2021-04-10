Звезды предупреждают Овнов о вероятных неудачах в сфере профессиональной деятельности.

Гороскоп на завтра, 11 апреля, советует Близнецам приготовиться серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Звезды предупреждают Овнов о вероятных неудачах в сфере профессиональной деятельности. Возможны ошибки, просчеты, происки недоброжелателей. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к вашим делам повышенный интерес.

Телец

Вероятно, завтра от вас потребуется принятие важных решений. Несмотря на препятствия и трудности, вы сумеете преодолеть все ловушки. Сны справедливы, ожидайте исполнения.

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Близнецы

Завтра вам нежелательно начинать новые дела – скорее всего они будут обречены на провал. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: романтичность в проявлении чувств может превратить вас в мишень для насмешек.

Рак

Встреча с друзьями может послужить причиной недоразумений или взаимного недовольства. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения проявлять гибкость в общении, способности сыграть любую роль, кардинально менять тактику поведения в зависимости от ситуации.

Лев

Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлении и укреплении старых связей или оказании помощи близким.

Дева

Постарайтесь не разворачивать никаких грандиозных проектов, не доверяйте обещаниям и заверениям. Завтра ваши осторожность и предусмотрительность окажутся как нельзя кстати.

Весы

День обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Будьте бдительны и не принимайте ничьих советов, так как тайный недоброжелатель по-прежнему пытается вам навредить. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям.

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Скорпион

Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция – все это поможет создать предпосылки для улучшения завтра вашего финансового положения.

Стрелец

Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Рекомендуется провести конец этого дня на даче или в лесу. Перед сном полезны омовения или холодные ножные ванны.

Козерог

Семейные проблемы или бытовые хлопоты завтра повлекут за собой дополнительные расходы. В личной жизни женщин предвидится приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы, однако не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции.

Водолей

Ваши обаяние и упорство завтра помогут вам достичь высоких результатов, однако не следует форсировать события – ваш успех зависит от медленного поступательного движения к цели.

Рыбы

Завтра вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Не торопитесь дать согласие: дело потребует максимума времени и сил.

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Автор: Иван Бойко