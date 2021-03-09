Завтра день будут определять не логика и холодный расчет, а эмоции.
Об этом пишет "1001 гороскоп".
Овен
Звезды завтра помогут Овну максимально раскрыть его творческий потенциал. Даже если вы далеки от чего-то креативного - попробуйте завтра уделить время подобным занятиям.
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Завтра в голову Тельца придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще.
Близнецы
Близнецов ждут завтра интересные встречи и знакомства. Одно из них может даже оказаться романтическим.
Рак
Завтра Рак будет добиваться своего любыми путями. Вы сможете многого достичь, но не идите по головам.
Лев
Завтра в течение дня настроение Льва будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучей.
Дева
Дева завтра будет склонна все преувеличивать и делать из мухи слона. Постарайтесь не искать проблем там, где их нет.
Весы
В Весах завтра проснется чрезмерная общительность. Вас так и будет тянуть в большие компании и на шумные вечеринки.
Скорпион
Все мысли Скорпиона завтра займут домашние дела и забота о близких и их потребностях.
Стрелец
Завтра день у Стрельца будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самого Стрельца.
Козерог
Козерогов завтра ждет удача в финансовых делах. Велика вероятность получения неожиданной прибыли.
Водолей
Водолей завтра будет идти на поводу у своих желаний, а вот исполнения обязанностей будет всячески избегать.
Рыбы
Рыбы завтра будут необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне могли бы использовать это свое чутье с пользой.
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