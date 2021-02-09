Овен завтра имеет все шансы закрепить свои позиции и завоевать уважение у окружающих.

Завтра звезды советуют стремиться прыгнуть выше своей головы и не бояться амбициозных целей.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Овен завтра имеет все шансы закрепить свои позиции и завоевать уважение у окружающих. Не стесняйтесь проявлять инициативу.

Тельца может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Постарайтесь обуздать свой характер и проявить уважение, ведь от этого зависит ваше будущее.

Близнецы

Близнецы завтра окажутся в центре внимания: все будут просить их совета. Что ж, попробуйте себя в роли эксперта, но только в том, в чем вы действительно разбираетесь.

Рак

Все, что завтра нужно Раку для рывка вперед, у него уже есть. Проявите свои лучшие качества - и вас ждет успех.

Лев

Звезды гороскопа советуют завтра Льву внимательно относиться ко всем мелочам. Дела, которые вы начнете сегодня, в последствии принесут серьезные результаты.

Дева

На Деву завтра обрушится справедливая критика. Да, вам может быть обидно, но постарайтесь прислушаться к мнению окружающих - в нем будет доля истины.

Весы

Весы завтра будут полны ценных идей и мудрых мыслей, которыми они совсем не прочь поделиться с окружающими. Помните однако, что непрошенных советов никто не любит.

Скорпион

Завтра перед Скорпионом будет стоять непростая задача: ему придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. Окружающие будут склонны видеть в Скорпионе хороший объект для поручений, и если Скорпион не отгородится от них грудой собственных дел, ему просто не дадут спокойно присесть.

Стрелец

В Стрельце завтра проснется манипулятор. Вы будете стараться всяческими способами получить от людей то, что вам нужно, и можете в этом преуспеть.

Козерог

Козерог завтра будет самовлюбленно перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о чувствах тех, кто рядом. Помните, что так вы рискуете остаться без друзей.

Водолей

Водолею завтра стоит быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий.

Рыбы

Завтра Рыб ожидает спокойный и размеренный день. Не суетитесь и не спешите. Уделите как можно больше времени себе.

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Автор: УНИАН