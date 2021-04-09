Завтра интуиция будет подводить Овна. Не стоит поддаваться внутреннему чутью - тщательно все анализируйте и взвешивайте.

Завтра звезды то и дело будут заставлять всех вмешиваться в дела других. Не стоит поддаваться этому пагубному порыву, лучше сосредоточиться на важных для вас вещах.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра интуиция будет подводить Овна. Не стоит поддаваться внутреннему чутью - тщательно все анализируйте и взвешивайте.

Телец завтра будет очень проницателен. Ваши способности будут находиться на грани телепатии. Используйте это, чтобы улучшить свои отношения с окружающими.

Близнецы

Завтра Близнецам не стоит доверять окружающим – они могут специально или невольно их подвести. Особенно осторожными будьте с людьми, которых вы не очень хорошо знаете.

Рак

У Рака завтра появится обостренное желание контролировать все, что происходит вокруг. Старайтесь не быть слишком требовательным к окружающим.

Лев

Завтра – отличный день для того, чтобы Лев получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Лев собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти.

Дева

Деве завтра нужно быть максимально осторожной во всем. Любое неправильно сказанное слово может привести к конфликтам с близкими людьми.

Весы

Завтра Весам придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды гороскопа советуют им не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре.

Скорпион

Завтра звезды гороскопа предвещают Скорпиону день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Скорпион вряд ли сумеет по достоинству это оценить. Постарайтесь отключиться от последних неблагоприятных событий и радостно принять подарки судьбы.

Стрелец

Завтра на плечи Стрельца лягут заботы по созданию интересного досуга для семьи. Подключите все свои организаторские способности, чтобы хорошо провести время с близкими.

Козерог

Завтра Козерогу не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Козерог не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его завтрашние начинания застрянут на полпути или дадут сбой.

Водолей

Завтра у Водолея есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах, которые вам никак не удавалось преодолеть, либо об испорченных отношениях с близкими людьми.

Рыбы

Завтра звезды гороскопа советуют Рыбам заняться своими финансами. Вам давно пора провести строгую ревизию своих расходов.

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Автор: Иван Бойко