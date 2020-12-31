Тельцов, по словам астрологов, 1 января ждут приятные сюрпризы и неожиданное знакомство.

Астрологи составили гороскоп на 1 января 2021 года для всех знаков Зодиака.

Что ждет представителей зодиакального созвездия в первый день нового года, пишет SlovoFraza.

Овен

Мужчинам-Овнам астрологи советуют не злоупотреблять спиртным. Вам 1 января звезды сулят общение в коллективе, совместную работу или отдых. Женщины-Овны будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин.

Телец

Тельцов 1 января ждут приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Астрологи советуют возобновить работу над прерванным проектом, вы можете получить от него выгоду.

Близнецы

У Близнецов 1 января будет напряженный день, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми.

Рак

Ракам 1 января необходимы развлечения или отдых. Астрологи советуют отказаться от суеты и тщеславия.

Лев

У Льва первый день 2021 года прекрасно подходит для общения с друзьями, приема гостей. Астрологи предупреждают: будьте осторожны в обращении с финансами.

Читайте также2021 год Белого Металлического Быка: как удачно встретить Новый год и задобрить животноеДева

Дев 1 января ждет удача, подъем сил, возможность очаровывать окружающих. Это — хороший день для встречи с друзьями. Звезды предсказывают вам неожиданный новогодний подарок.

Весы

1 января отношения с близкими и друзьями сложатся удачно. Однако звезды предупреждают, что в пятницу могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Скорпион

Звезды предвещают успех в любовных делах. У мужчин-Скорпионов в первый день года возможны некоторые недоразумения с друзьями.Женщинам-Скорпионам звезды советуют отказаться от новых знакомств.

Стрелец

Женщин-Стрельцов ждет 1 января яркий путь к успеху. Мужчин звезды предупреждают о возможных проблемах со здоровьем.

Козерог

1 января — благоприятный день для Козерогов, работающих в сфере бизнеса. Вечером вероятны романтическая встреча или новое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.

Водолей

Звезды рекомендуют в этот день закончить начатое. В общении с людьми проявляйте сдержанность, не настаивайте на своей точке зрения. Вас ждет сюрприз.

Рыбы

Для Рыб первый день 2021 года будет удачным во всех отношениях. Не отвергайте помощь друзей и близких – в ней ключ к решению проблем.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН