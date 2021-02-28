Завтра вам все будет даваться с легкостью.

Астрологи составили гороскоп на 1 марта 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Читайте такжеКошмар для женщин: знаки Зодиака, мужчины которых вымотают вам всю душуВ понедельник вас будет беспокоить чувство справедливости. Но вам не стоит ввязываться в споры.

Телец

Завтра на вас могут свалиться чужие проблемы. В связи с этим вы можете очень резко реагировать на просьбу дать совет. И даже можете оскорбить чувства других людей.

Близнецы

Пользуйтесь своими лидерскими навыками. Завтра они помогут вам легко справиться с любым мероприятием.

Рак

Завтра вам стоит заняться бытовыми вопросами. Но не забудьте правильно расставлять приоритеты.

Лев

Завтра вы сможете договориться с любым человеком, благодаря своему дару убеждения. Используйте его по максимуму.

Дева

1 марта вам стоит обратить внимание на свои расходы. Даже если Дева завтра вдруг обнаружит, что с ее банковским счетом что-то не так, она сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде.

Весы

Завтра любые свои идеи вам нужно будет обосновать. На слово вам верить не будут.

Скорпион

Завтра людям может показаться, что вы читаете их мысли. Кроме того, вы сможете невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Стрелец

Прислушивайтесь к своему сердцу, чтобы понять, кто вам друг, а кто - нет.

Козерог

Завтра вы будете озадачены рабочими вопросами. Тех, кто станет на вашем пути ждет безжалостная критика.

Водолей

Завтра вы будете притягивать к себе людей, как магнитом. А также ваш альтруизм сыграет вам на руку. Возможно, за этим занятием он встретит родственную душу.

Рыбы

Вам не стоит ввязываться в споры. Особенно, которые касаются власти.

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Автор: УНИАН