Овну завтра будет свойственна апатия, а кипучий энтузиазм окружающих будет вам непонятен.

Завтра день выдастся очень насыщенным. Прилив бодрости, сил и энергии позволит переделать массу задач.

Овен

Овну завтра будет свойственна апатия, а кипучий энтузиазм окружающих будет вам непонятен. Не стоит насильно заставлять себя включаться в дела, день можно посвятить отдыху.

Тельцу окружающая действительность завтра покажется невыразимо скучной, из-за чего он начнет воплощать в жизнь свои самые смелые и экстравагантные идеи.

Близнецы

Завтра Близнецы сумеют достичь больших успехов в работе. Ваша избыточная энергия поможет работать за троих.

Рак

Звезды не советуют браться за новое дело или принимать на себя дополнительные обязанности: то, что кажется легким, на самом деле будет сложным для выполнения.

Лев

Напряженный день. Успех гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте.

Дева

Завтра Дева может, наконец, закончить некоторые из начатых ранее проектов. Но не гонитесь за быстрыми результатами.

Весы

Неблагоприятный день для любой деятельности. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или потакания собственной лени вы не сможете достигнуть задуманной цели.

Скорпион

Скорпиону завтра могут попасться те, кого он так не любит, - нахальные выскочки. Не теряйте терпения и помните, что их поведение никак не влияет на ценность вашей личности.

Стрелец

Стрельцов завтра целый день будут преследовать приступы зависти. Старайтесь избегать людей, которые могут вас спровоцировать.

Козерог

Завтра Козерог рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в тщетных попытках реализовать их все одновременно.

Водолей

Развитое чувство ответственности, умение прогнозировать ситуацию приведет к успеху в сфере профессиональной деятельности или значительно поднимет ваш авторитет.

Рыбы

Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя.

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Автор: Иван Бойко