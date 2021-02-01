В целом сегодня будет благоприятный день для многих знаков Зодиака.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 1 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Не грустите. Совсем скоро судьба вас обрадует.

Телец

Вам стоит тщательнее присмотреться к своим друзьям.

Близнецы

День будет не из легких, но правда на вашей стороне.

Рак

Вас ждет отличный день. Посвятите его себе.

Лев

Для Львов звезды подготовили замечательный день. Вы найдете то, что так долго искали, главное – не сдавайтесь. А вот вечером вас пригласят на романтическое свидание.

Дева

Вам стоит заняться своим здоровьем. Сегодня исключите физические нагрузки.

Весы

Весам не следует думать заранее о последствиях в любовной сфере. Слушайте свое сердце.

Скорпион

1 февраля будет благоприятным для смены имиджа. Особенно, если вы давно мечтали о новой прическе.

Стрелец

День будет удачным, если вы не будете его четко планировать. Позвольте всему случиться так, как должно быть.

Козерог

Сегодня вам стоит больше времени провести со своей второй половинкой. Так вы сможете вернуть свое утраченное настроение.

Водолей

Сегодня хорошо мечтать и строить планы на будущее. Энергия в этот день поможет вам воплотить их в жизнь.

Рыбы

Сегодня вы будете вдохновлены. Начинайте сворачивать горы.

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Автор: УНИАН