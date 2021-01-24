Астрологи отмечают, что для семейной жизни лучше всего подходит мужчина-Рак.
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Об этом сообщает slovofraza.
Раки очень семейные люди. Они рано создают семьи и чаще всего живут в достатке. Также они очень заботливые. Когда мужчина этого знака вступает в отношения, он отдает все, что у него есть.
Они могут казаться осторожными, поэтому их доверие нужно завоевать. Но если у вас все получится, то в итоге вы получите верного супруга, надежного партнера и любящего человека рядом. Мужчина-Рак не оставит сомнений в своей любви, говоря о ней и всегда делая небольшие подарки.
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