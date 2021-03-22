Астрологи уверены, что только два знака Зодиака могут стать настоящими боссами.

Астрологи считают, что Овны и Козероги - это лучшие руководители.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

Этот знак очень харизматичный, творческий и у него есть энтузиазм. При этом он обладает лидерскими качествами. Они вынуждают своих сотрудников отдаваться работе на все сто процентов. Но некоторые их высказывания могут быть достаточно унизительными.

Козерог

Это доминанты, которые любят порядок и дисциплину. При этом они всегда готовы прийти на помощь. Также Козероги уверены в том, что никто не сможет их заменить. А еще они мотивируют своих сотрудников повышением зарплаты.

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Автор: Диана Могилевич