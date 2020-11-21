До конца 2020 года осталось менее двух месяцев, а успеть надо много.

Год, который мы скоро назовем прошлым, не был особенно благоприятным для профессиональной деятельности. Обстоятельства складывались таким образом, что кто-то значительно потерял в заработке, а кто-то и вовсе остался без работы.

К счастью, это не значит, что положение безвыходное - наоборот, многие из нас именно сейчас могут найти работу своей мечты.

Каким знаком нужно успеть устроиться на новую работу до конца года? Об этом рассказывает астро-психолог Валентина Виттрок, пишет ТСН.

Лев (23.07 - 21.08)

Для Львов этот год — особенно первая его половина — выдался неспокойным: шесть затмений, которые так или иначе коснулись и еще коснутся — этого знака, сделали его представителей слишком нервными. Однако ближе к финалу Рик, похоже, решил исправить свои ошибки и принес Львам связь с зарубежьем — как личного, так и профессионального качества. И если в первом случае это отразится на их отношениях с близким человеком (он вполне может оказаться гражданином другой страны), то во втором он напрямую коснется их работы. Они могут открыть совместный бизнес с зарубежными партнерами, а то и вовсе начать сотрудничать с фирмой, расположенной в другой стране. Результатом станет не только увлекательная работа, но и более чем достойная зарплата. Так что представителям знака не стоит медлить до конца года: столь завидное место могут перехватить другие.

Дева (22.08 - 23.09)

Девы вполне могут рассчитывать на новое место работы, на котором они займут место выше, чем на прежнем. Об этом весь год заботится Венера, которая находится в знаке Близнецов. Именно она сделала их привлекательными, особенно в глазах противоположного пола, а это значит любое начальство будет радо видеть их среди своих сотрудников. Больше всего везло и будет везти еще два месяца — тем представителям знака, чья профессия так или иначе связана с творчеством, да и остальные в накладе не останутся. Всем им нужно обратить внимание на свое хобби, оно — при правильном к нему подходе — сможет стать занятием, которое принесет не только солидную прибыль, но и популярность. Главное, поторопиться и воспользоваться шансом, выпавшим Девам до конца этого и начала следующего года.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги относятся к тем, кто в нынешнем году мог — и еще может — потерять работу. Парад планет, который проходит в их знаке этого времени, создает все условия для крутых жизненных перемен, а это значит, что на место старой работы, что уже ни морально, ни материально не удовлетворяет представителей знака, обязательно придет новая. В самом деле, зачем бесполезно напрягаться там, где они уже использовали все свои возможности и достигли "потолка", если можно начать что-то новое и интересное. А планета успеха и могущества Юпитер, который весь год находится в знаке, сделает так, чтобы новый объект приложения их усилий был связан с повышением по карьерной лестнице. Главное, поторопиться, пока он не покинул Козерог и не перешел к знаку Водолея, что произойдет уже в начале 2021 года.

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Автор: УНИАН