У этих знаков Зодиака может случиться служебный роман.

Четыре знака Зодиака могут завести служебный роман. Именно с коллегой по работе у них может пробежать та самая искра.

Об этом сообщает Клубер.

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Скорпион

Вы можете влюбиться в незнакомого коллегу по работе только лишь за его очарование и загадочность. При чем мужчины будут хотеть не только страстного секса, но и длительного романа.

Овен

Вы можете завести роман с коллегой во время какой-то поездки или командировки. Женщинам стоит проявлять свою гибкость, а вот мужчинам - интеллект и коммуникабельность.

Стрелец

Ваше внимание привлечет обаятельный человек, который будет проявлять к вам интерес. И заметив это, вы сделаете ему шаг навстречу. Не бойтесь проявлять инициативу. Если вы состоите в браке или длительных отношениях, то тогда вам не удастся избежать сцен ревности, так как вы со своим партнером найдете повод обвинить друг друга в измене, хотя подлинного повода для таких нападок у вас не будет.

Телец

Вы можете закрутить бурный роман с коллегой, о котором можно будет потом книгу написать. Но если вы работаете в творческой сфере, то к вам может проявлять интерес посторонний человек, который будет пытаться пообщаться с вами через вашу работу.

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Автор: Диана Могилевич