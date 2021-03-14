У каждого знака Зодиака есть свои недостатки.

Астрологи рассказали, как разные знаки Зодиака ведут себя, когда изменяют своей второй половинке.

Об этом сообщает Клубер.

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Овен

Овны изменяют по двум причинам - нехватка внимания или месть. Если он решился на этот шаг, то ждите массу оскорблений в свой адрес. К любовникам они уходят в спешке.

Телец

Эти люди изменяют из-за своего повышенного либидо. Если он начал наряжаться, заниматься собой и стал более придирчиво относиться к своей внешности - это повод задуматься. Также в период измен они прячут телефоны.

Близнецы

Близнецы изменяют только тогда, когда уверены, что их не поймают. В таких ситуациях они следят за своим языком и поступками. Также могут привлекать своих друзей, чтобы те соврали его второй половинке.

Рак

Раки изменяют, если им недостаточно секса с их партнером. Будьте бдительны, если Рак начинает тратиться, но вы не знаете на что.

Лев

Даже когда Лев изменят, он будет делать вид, что в ваших отношениях все нормально. Более того, они будут для вас идеальным партнером. Но факт измены он никогда не признает.

Дева

Изменяя, Дева всегда обеспечивает себе алиби. Она провоцирует и критикует партнера, постоянно указывая на его недостатки.

Весы

Весы в изменах ведут себя как подростки. Но идут они на этот шаг только если, действительно, влюбились.

Скорпион

Его измена почти незаметна. Он будет регулярно заниматься любовью со своей партнершей, не теряя к ней интереса.

Стрелец

Этот знак сам признается в своей измене еще до того, как вы начнете его пытать.

Водолей

Водолеи редко изменяют, но если делают это, то чаще всего признаются партнеру в неверности. Их выдает отсутствие интереса к отношениям.

Рыбы

Рыбы умеют скрывать свои измены. Но на этот шаг идут крайне редко.

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Автор: Диана Могилевич