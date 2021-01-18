Девам стоит помнить о законе притяжения мыслей. Он поможет им изменить жизнь к лучшему.

Известный астролог Павел Глоба назвал трех главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Девам стоит помнить о законе притяжения мыслей. Он поможет им изменить жизнь к лучшему. Это будет очень яркая и благоприятная неделя, хоть и начнется она с некоторых трудностей. 20-21 января звезды и планеты будут в максимальной гармонии. В голову Девам могут начать приходить интересные идеи и мысли. Возможно, сейчас придется больше работать, но без должного выхлопа. Также могут дать о себе знать проблемы, которые не были решены в декабре прошлого года. Всё это второстепенно. Девы на волне позитива и управляют своей жизнью сами.

Скорпион

У Скорпионов самым позитивным днем станет понедельник. Именно первый день недели станет самым продуктивным. Все самое важное стоит сделать 18 числа. Далее лучше отложить подписание важных бумаг и решение юридических проблем, особенно 21 числа — в самый неблагоприятный день. Эта неделя будет отлично подходить для домашних дел, ремонта, смены обстановки, покупки мебели, переездов. вероятно, что Скорпионам удастся снизить градус недопонимания со второй половинкой.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН