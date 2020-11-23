Конец осени для Раков будет очень удачным и ярким временем, в которое они смогут одержать победы в самых разных сферах.

Известный астролог Павел Глоба обещает на этой неделе невероятную удачу трем знакам Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

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Конец осени для Раков будет очень удачным и ярким временем, в которое они смогут одержать победы в самых разных сферах. В это благоприятное время можно попробовать привязать к себе удачу на очень долгий срок. Также на этой неделе стоит заняться уборкой, наведением порядка на рабочем месте. Любовь и отношения станут второстепенными. Самое главное сейчас — жить в комфорте и посвящать себя делам, работе, решению насущных проблем и обязанностей.

Весы

На этой неделе есть шанс повстречать очень важного и интересного человека. Общение с ним может привести к появлению новой мотивации и энтузиазма в работе, к появлению новых идей. Благоприятными для Весов будут поездки личного и делового характера. Особенно важным это станет 26 числа, когда звезды и планеты временно будут в диссонансе. В целом эта неделя очень удачна для активных Весов, готовых к действию. Самые яркие и благоприятные дни недели — выходные.

Скорпион

У Скорпионов наступает очень благоприятное время для финансовой активности и работы, но гораздо важнее будет процесс приобретения новых навыков и знаний. В любви стоит проявлять больше щедрости, причем речь идет больше не о финансовой стороне, а об умении дарить любимым людям больше времени и внимания, рассказывать им о своих чувствах. С 23 по 29 число можно покупать дорогостоящие подарки на новогодние праздники.

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Автор: УНИАН