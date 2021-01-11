Предстоящие семь дней могут быть очень богаты на различные события. Возможно, что жизни Скорпионов сильно изменятся.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака и назвал троих счастливчиков, которым повезет больше, чем другим.

Об этом пишет slovofraza.

Самыми яркими и позитивными днями недели станут 12, 13 и 17 января. В эти дни желательно помнить о магической силе самовнушения. Если говорить себе и уверяться себя в том, что все хорошо, то так и произойдет. Это крайне позитивная неделя для поисков работы, собеседований. Также Тельцам стоит уделить особое внимание своему внешнему виду — можно посетить парикмахера, обновить гардероб. Можно отправляться в деловые и личные путешествия, но только не 14 числа. Это будет самый опасный день, в который лучше заняться домашними заботами.

Скорпион

Движение планет и звезд отлично скажется на энергетике и удаче. Предстоящие семь дней могут быть очень богаты на различные события. Возможно, что жизни Скорпионов сильно изменятся. Отношения с начальством и коллегами лучше не подвергать проверке на прочность. Нужно выполнять свои обязанности, не опаздывать. Выходные будут крайне позитивными, так что их лучше посвятить второй половинке, семье.

Дева

Павел Глоба считает, что эта неделя будет очень позитивной и продуктивной в любой из сфер. Больше всего удачи звезды и планеты подарят людям этого Знака в сфере любви. Это касается как одиноких Дев, так и тех, кто уже давно состоит в браке или в незарегистрированных отношениях. Удача на стороне Дев, так что им не о чем переживать. На работе астролог советы быть чуточку внимательнее.

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Автор: УНИАН