Павел Глоба назвал троих счастливчиков, которым повезет больше, чем другим.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака и назвал троих счастливчиков, которым повезет больше, чем другим.

Об этом пишет slovofraza.

Самые благоприятные дни недели для Овнов — понедельник, вторник, пятница и суббота. Это значит, что новый год начнется для них с позитивной ноты, что очень важно. В конце 2020 года желательно сделать генеральную уборку по правилам фэн-шуй. Избавиться от старых вещей. Чтобы отношения со второй половинкой и близкими были благоприятными, стоит поменьше работать. Астролог советует больше помогать им, чаще бывать рядом и оказывать психологическую поддержку. Последние дни декабря могут быть неблагоприятными для работы. 30 и 31 числа лучше не спорить с начальством.

Дева

Год закончится для Дев на очень оптимистичной ноте. Это будет очень удачное время для повышенной активности на работе. Высока вероятность того, что начальство сможет оценить попытки Дев показать свою преданность. В амурных делах представителей данного Знака ожидает много позитива, удачи. Конец декабря и начало января — прекрасное время для романтики, встреч, начала отношений.

Скорпион

Скорпионов ожидает бурная и очень продуктивная неделя в любовной сфере. Все, кто занимается в данный момент поисками второй половинки, смогут обрести успех. Стоит опасаться завистников и людей, которые дают непрошеные советы. В амурных делах лучше полагаться во всем на свое мнение и на личный опыт.

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Автор: УНИАН