Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, на которых обрушится сказочное везение на этой неделе.
Об этом пишет slovofraza.
Скорпион
Большим успехом отметятся деловые переговоры, поиски работы. В целом Скорпионы станут намного обаятельнее, поэтому люди начнут им больше доверять. Это можно использоваться в своих целях в любви и в делах, на работе. Велика вероятность найти любовь в социальных сетях. Неделя будет очень благоприятной и яркой.
Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 21-27 декабряКозерог
Козерогов ждут большие успехи. Представителям данного Знака стоит проявлять больше напористости. Ночные светила на их стороне, поэтому им будет постоянно улыбаться удача. Важно лишь верит в свой успех и не откладывать ничего на потом.
Рыбы
У Рыб основной сферой жизни станет любовь. Самыми позитивными днями для любовных приключений станут четверг, пятница и суббота. Большая удача ждет тех, кто уже находится в отношениях. Немного романтики не помешает. В работе и бизнесе наступает благоприятное время для начала новых дел. Для начала необходимо закончиться всё самое важное. Торопиться нельзя, потому что в спешке можно допустить много ошибок.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Зимнее солнцестояние 21 декабря: астрологи рассказали, чего стоит опасаться разным знакам Зодиака
- Соединение Сатурна и Юпитера: астрологи предупредили о негативных последствиях
- Гороскоп на 22 декабря: что ждет Тельцов, Дев, Раков и другие знаки Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram