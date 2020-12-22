Скорпионы станут намного обаятельнее, поэтому люди начнут им больше доверять.

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, на которых обрушится сказочное везение на этой неделе.

Об этом пишет slovofraza.

Скорпион

Большим успехом отметятся деловые переговоры, поиски работы. В целом Скорпионы станут намного обаятельнее, поэтому люди начнут им больше доверять. Это можно использоваться в своих целях в любви и в делах, на работе. Велика вероятность найти любовь в социальных сетях. Неделя будет очень благоприятной и яркой.

Козерогов ждут большие успехи. Представителям данного Знака стоит проявлять больше напористости. Ночные светила на их стороне, поэтому им будет постоянно улыбаться удача. Важно лишь верит в свой успех и не откладывать ничего на потом.

Рыбы

У Рыб основной сферой жизни станет любовь. Самыми позитивными днями для любовных приключений станут четверг, пятница и суббота. Большая удача ждет тех, кто уже находится в отношениях. Немного романтики не помешает. В работе и бизнесе наступает благоприятное время для начала новых дел. Для начала необходимо закончиться всё самое важное. Торопиться нельзя, потому что в спешке можно допустить много ошибок.

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Автор: УНИАН